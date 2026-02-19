Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i naglo zahlađenje sa snegom i kišom

Naslovi.ai pre 28 minuta
Danas promenljivo oblačno i toplije vreme, uveče naoblačenje sa kišom i olujnim vetrom, sutra naglo zahlađenje sa kišom i snegom čak i u nizijama.

Prema Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ), u Srbiji će danas ujutru biti hladno i pretežno vedro, osim na severu Vojvodine gde se očekuju oblaci i slaba kiša. Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će od sredine dana biti u pojačanju. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od -5 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 17 stepeni. Nova Danas N1 Info

Uveče i tokom noći ka petku očekuje se jače naoblačenje sa kišom u zapadnoj polovini zemlje, a u planinskim predelima jugozapadne Srbije i sa snegom. U košavskom području vetar će biti jak i povremeno olujni, što je posledica jačanja ciklona iznad Đenovskog zaliva koji donosi toplu vazdušnu masu sa Mediterana. Prognozirano je i zahlađenje koje će uslediti od petka. Telegraf RTV Telegraf N1 Info

U petak, 20. februara, očekuje se oblačno i hladnije vreme sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a kasno poslepodne i uveče kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, prvo na severu i zapadu, uz mogućnost formiranja manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije. Duvaće severozapadni vetar, a zahlađenje će biti izraženo. Sneg će padati i u nizijskim predelima, što ukazuje na naglu i izraženu promenu vremena. Euronews Telegraf Serbian News Media Telegraf Mondo

U gradovima poput Beograda i Novog Sada očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i umerenim do jakim južnim vetrom. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na hronične bolesnike, posebno kardiovaskularne i cerebrovaskularne pacijente, zbog čega se savetuje oprez. Radio 021 Ozon

