Tužilaštvo naložilo policiji da istraži incident kod Palate pravde

Newsmax Balkans pre 35 minuta  |  Newsmax Balkans
Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da istraži incident u kome je učestvovao Č. J, navodi se u saopštenju.

Povodom događaja koji se dogodio danas u blizini Palate pravde, kako je navedeno, u kom je učestvovao Č. J. dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio policijskim službenicima da uzmu izjave od učesnike i svedoka incidenta, da pribave raspoložive dokaze, nakon čega će doneti odluku da li se u radnjama lica stiču elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Mediji prenose da se radi o Čedomiru Jovanoviću
Čedomir JovanovićČeda JovanovićTužilaštvo

