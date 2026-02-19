Telegraf: SAD će biti spremne za napad na Iran do subote

NIN pre 4 sati  |  Beta
Telegraf: SAD će biti spremne za napad na Iran do subote

Američki vojni zvaničnici obavestili su predsednika SAD-a Donalda Trampa da će do subote blizu Irana stići dovoljno američkih aviona i brodova za početak vazdušnih udara, saznaje britanski list Telegraf.

Ove sedmice, u američke baze na Bliskom istoku stiglo je još oko 50 borbenih aviona. Stigli su i avioni za dopunu goriva u vazduhu i drugi pomoćni avioni. Očekuje se da će u roku od nekoliko dana do istočnog Mediterana stići i druga udarna grupa brodova, predvođena nosačem aviona "Džerald Ford". Nosač "Abraham Linkoln" je iz Južnog kineskog mora već stigao blizu Irana. Ako Donald Tramp izda naređenje, brojne snage SAD-a u regionu omogućiće da bombardovanje Irana
