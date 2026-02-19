Šef gubi strpljenje! Verovatnoća za udar na Iran 90 odsto! Zvaničnici Pentagona obavestili Belu kuću da bi napad mogao da se desi u subotu!

Američki vojni zvaničnici obavestili su predsednika SAD Donalda Trampa da će do subote blizu Irana stići dovoljno američkih aviona i brodova za početak vazdušnih udara, saznaje britanski list Telegraf.

Ove sedmice, u američke baze na Bliskom istoku stiglo je još oko 50 borbenih aviona. Stigli su i avioni za dopunu goriva u vazduhu i drugi pomoćni avioni. Očekuje se da će u roku od nekoliko dana do istočnog Mediterana stići i druga udarna grupa brodova, predvođena nosačem aviona "Džerald Ford". Nosač "Abraham Linkoln" je iz Južnog kineskog mora već stigao blizu Irana. Ako Tramp izda naređenje, brojne snage SAD u regionu omogućiće da bombardovanje Irana traje