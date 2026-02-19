Lazović: Da izbori budu što pre, SNS ih odlaže da bi kupila vreme

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović rekao je u sredu uveče da ta stranka traži održavanje izbora što pre i da ih vlast odlaže da bi "kupila vreme" i konsolidovala podršku.

"Spremamo se za izbore, zahtevamo izbore, podržavamo tu ideju da izbori budu što pre", rekao je Lazović za RTS. Dodao je da mu se čini da izbori neće biti skoro jer Srpska napredna strnka (SNS) "radi sve da što duže kupuje vreme da bi mogao da se konsoliduje", ali je ocenio da SNS ipak gubi podršku. Na pitanje o mogućim koalicijama Lazović je rekao da će odluka o načinu izlaska na izbore biti doneta u dogovoru sa partnerima. "Naš stav je apsolutna podrška