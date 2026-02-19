"Park Ušće u Beogradu treba proglasiti spomenikom prirode"
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) ocenio je danas da Park Ušće treba proglasiti za spomenik prirode, "po ugledu na druge važne lokacije u Beogradu, poput Topčiderskog parka".
Kako je navedeno u saopštenju, Park Ušće predstavlja važnu zelenu površinu u Beogradu, a ima i pejzažni, urbani i simbolički značaj. "Neverovatno je da trenutno ne postoji adekvatan stepen zaštite i to je ogroman propust, ali koji se može ispraviti.Ovaj stepen zaštite bi omogućio strože uslove za sadržaje, stručni nadzor tokom radova, kao i bolju zaštitu parka koja je neophodna zbog njegove pozicije, urbane, strateške i ekološke vrednosti", saopštio je CLS. U