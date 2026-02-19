CLS: Park Ušće u Beogradu treba proglasiti spomenikom prirode

Beta pre 55 minuta

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) ocenio je danas da Park Ušće treba proglasiti za spomenik prirode, "po ugledu na druge važne lokacije u Beogradu, poput Topčiderskog parka".

Kako je navedeno u saopštenju, Park Ušće predstavlja važnu zelenu površinu u Beogradu, a ima i pejzažni, urbani i simbolički značaj.

"Neverovatno je da trenutno ne postoji adekvatan stepen zaštite i to je ogroman propust, ali koji se može ispraviti.Ovaj stepen zaštite bi omogućio strože uslove za sadržaje, stručni nadzor tokom radova, kao i bolju zaštitu parka koja je neophodna zbog njegove pozicije, urbane, strateške i ekološke vrednosti", saopštio je CLS.

U saopštenju se apeluje da Zavod za zaštitu prirode pokrene izradu elaborata, i navodi da bi konačno rešenje usvojila Skupština grada Beograda u najkraćem roku u interesu svih stanovnika srpske prestonice.

U Beogradu je pre dva dana održan protest protiv izgradnje akvarijuma u delu Parka Ušće, a pojedini građani su rušili ograde i cepali plakate sa reklamom tog akvarijuma.

(Beta, 19.02.2026)

