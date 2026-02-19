Glamočić i Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“.

Ozon press pre 13 minuta
Glamočić i Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“.

Predsednik udruženja „Naše mleko“ Milan Pajić je danas rekao da se neće odazvati pozivu ministra poljoprivrede Dragana Glamočića na sutrašnji sastanak o stanju u poljoprivredi jer, kako je naveo, Glamočić „ne zaslužuje tu funkciju i treba da se iseli iz Srbije“.

Pajić je rekao da nema o čemu da razgovara s Glamoćićem, jer je poljoprivrednike omalovažavao na sastanku pre dva dana. – Glamočić ne zaslužuje titulu doktora i funkciju ministra i treba da se iseli iz Srbije – rekao je Pajić za Betu. Ocenio je da su Glamočić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“. Naveo je da je Glamočič na poslednjem sastanku sa predstavnicima tog udruženja pitao poljoprivrednike „koji su znak u kineskom
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Beta pre 48 minuta
Udruženje „Naše mleko“: Nema razgovora sa Glamočićem, na sastanak će doći režimska udruženja

Udruženje „Naše mleko“: Nema razgovora sa Glamočićem, na sastanak će doći režimska udruženja

Danas pre 48 minuta
Glamočić: Sutra sastanak sa udruženjima poljoprivrednika, naredne nedelje o tržištu mleka razgovaramo sa EK

Glamočić: Sutra sastanak sa udruženjima poljoprivrednika, naredne nedelje o tržištu mleka razgovaramo sa EK

Morava info pre 38 minuta
Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Radio sto plus pre 23 minuta
Pajić (Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Pajić (Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

N1 Info pre 1 sat
Pajić (Udruženje Naše mleko): Nećemo se odazvati Glamočićevom pozivu na sastanak

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nećemo se odazvati Glamočićevom pozivu na sastanak

Nedeljnik pre 1 sat
Srbija inicirala dijalog sa EU: Sastanak o stanju na tržištu mleka 25. februara

Srbija inicirala dijalog sa EU: Sastanak o stanju na tržištu mleka 25. februara

In medija pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGrobariPredsednik SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

EPS: Završena montaža samohodnog transportera na kopu Drmno

EPS: Završena montaža samohodnog transportera na kopu Drmno

Forbes pre 33 minuta
Novoosnovana kompanija UG, u okviru koje će ubuduće poslovati i N1, objavila ko će biti u Uredničkom odboru i savetu

Novoosnovana kompanija UG, u okviru koje će ubuduće poslovati i N1, objavila ko će biti u Uredničkom odboru i savetu

N1 Info pre 48 minuta
Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Beta pre 48 minuta
Novoosnovana kompanija UG, u okviru koje će ubuduće poslovati i Nova.rs, objavila ko će biti u Uredničkom odboru i savetu

Novoosnovana kompanija UG, u okviru koje će ubuduće poslovati i Nova.rs, objavila ko će biti u Uredničkom odboru i savetu

Nova pre 38 minuta
Osnovana nova kompanija „Adria News Network“, u okviru koje će ubuduće poslovati i Danas

Osnovana nova kompanija „Adria News Network“, u okviru koje će ubuduće poslovati i Danas

Danas pre 23 minuta