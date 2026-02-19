Glamočić i Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“.

Predsednik udruženja „Naše mleko“ Milan Pajić je danas rekao da se neće odazvati pozivu ministra poljoprivrede Dragana Glamočića na sutrašnji sastanak o stanju u poljoprivredi jer, kako je naveo, Glamočić „ne zaslužuje tu funkciju i treba da se iseli iz Srbije“.

Pajić je rekao da nema o čemu da razgovara s Glamoćićem, jer je poljoprivrednike omalovažavao na sastanku pre dva dana. – Glamočić ne zaslužuje titulu doktora i funkciju ministra i treba da se iseli iz Srbije – rekao je Pajić za Betu. Ocenio je da su Glamočić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“. Naveo je da je Glamočič na poslednjem sastanku sa predstavnicima tog udruženja pitao poljoprivrednike „koji su znak u kineskom