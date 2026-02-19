Milan Pajić: Nema razgovora sa Glamočićem, omalovažavao nas je pre dva dana

Šabačke novosti pre 1 sat
Milan Pajić: Nema razgovora sa Glamočićem, omalovažavao nas je pre dva dana

Predsednik udruženja „Naše mleko“ Milan Pajić je danas rekao da se neće odazvati pozivu ministra poljoprivrede Dragana Glamočića na sutrašnji sastanak o stanju u poljoprivredi jer, kako je naveo, Glamočić „ne zaslužuje tu funkciju i treba da se iseli iz Srbije“.

Pajić je rekao da nema o čemu da razgovara s Glamoćićem jer je poljoprivrednike omalovažavao na sastanku pre dva dana. „Glamočić ne zaslužuje titulu doktora i funkciju ministra i treba da se iseli iz Srbije“, rekao je Pajić za Betu. Ocenio je da su Glamočić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić „izdajnici i grobari srpskog sela“. Naveo je da je Glamočič na poslednjem sastanku sa predstavnicima tog udruženja pitao poljoprivrednike „koji su znak u kineskom horoskopu“
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Vasić: Odazvaćemo se pozivu ministra za sastanak, tražimo smenu direktora Uprave za veterinu

Vasić: Odazvaćemo se pozivu ministra za sastanak, tražimo smenu direktora Uprave za veterinu

Šabačke novosti pre 1 sat
Glamočić: Sutra u Beogradu sastanak s poljoprivrednicima, 25. februara svi s predstavnicima EK

Glamočić: Sutra u Beogradu sastanak s poljoprivrednicima, 25. februara svi s predstavnicima EK

Šabačke novosti pre 1 sat
Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Pajić (Udruženje Naše mleko): Nema razgovora sa Glamočićem, treba da se iseli iz Srbije

Serbian News Media pre 2 sata
Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu! Evropska komisija prihvatila inicijativu Srbije, slede i konsultacije…

Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu! Evropska komisija prihvatila inicijativu Srbije, slede i konsultacije o tržištu mleka (video)

Blic pre 4 sati
Pajić: Nema razgovora sa Glamočićem, omalovažavao poljoprivrednike na prethodnom sastanku

Pajić: Nema razgovora sa Glamočićem, omalovažavao poljoprivrednike na prethodnom sastanku

Radio 021 pre 4 sati
Udruženje proizvođača mleka tražiće smenjivanje v.d. direktora Uprave za veterinu zbog uvoza

Udruženje proizvođača mleka tražiće smenjivanje v.d. direktora Uprave za veterinu zbog uvoza

N1 Info pre 5 sati
Proizvođači mleka i danas blokirali Ibarsku magistralu, Glamočić za sutra najavio veliki sastanak sa poljoprivrednicima

Proizvođači mleka i danas blokirali Ibarsku magistralu, Glamočić za sutra najavio veliki sastanak sa poljoprivrednicima

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGrobariPredsednik SrbijeMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Kupanje dok pada kiša i sneg, noćenje praktično 2.000 dinara: Termalna rivijera na sat od Beograda iznenađenje zime

Kupanje dok pada kiša i sneg, noćenje praktično 2.000 dinara: Termalna rivijera na sat od Beograda iznenađenje zime

Blic pre 40 minuta
Srbija centar traži ostavke u EDS i ministarstvu nakon novih kvarova na elektromreži zbog snega

Srbija centar traži ostavke u EDS i ministarstvu nakon novih kvarova na elektromreži zbog snega

Danas pre 5 minuta
Evo šta se dešava sa penzijom na računu nakon smrti! U ovom slučaju ne smete ni dinar da skinete: Ovo treba da uradite

Evo šta se dešava sa penzijom na računu nakon smrti! U ovom slučaju ne smete ni dinar da skinete: Ovo treba da uradite

Blic pre 1 sat
Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije i više udruženja neće na razgovor sa Glamočićem

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije i više udruženja neće na razgovor sa Glamočićem

Danas pre 3 sata
Železnica nudi manje emisija štetnih gasova, ali se Evropa i dalje oslanja na drumski saobraćaj

Železnica nudi manje emisija štetnih gasova, ali se Evropa i dalje oslanja na drumski saobraćaj

Danas pre 3 sata