Ništa od obećanog Kraljevgrada

Kraljevčanima, kao i stanovnicima mnogih drugih gradova u Srbiji, vladajuća stranka u Srbiji SNS, davala je silna obećanja pred svake izbore, ali malo šta je od tih obećanja i ostvareno.

I ne samo da ono što je obećano nije izgrađeno, nego i ono što je postojalo pre dolaska naprednjaka na vlast, nije tokom svih ovih godina njihovog vršenja vlasti održavano i propalo ili ruinirano je od zuba vremena i nebrige. Evo šta na tu temu u svom saopštenju kažu iz Gradskog odbora stranke Srbija Centar u Kraljevu: Ministar za javna ulaganja Darko Glišić danas je izjavio povodom protesta građana da „jednostavno oni kada vide da se nešto radi, da se nešto gradi,