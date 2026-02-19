Ništa od obećanog Kraljevgrada

Ozon press pre 30 minuta
Ništa od obećanog Kraljevgrada

Kraljevčanima, kao i stanovnicima mnogih drugih gradova u Srbiji, vladajuća stranka u Srbiji SNS, davala je silna obećanja pred svake izbore, ali malo šta je od tih obećanja i ostvareno.

I ne samo da ono što je obećano nije izgrađeno, nego i ono što je postojalo pre dolaska naprednjaka na vlast, nije tokom svih ovih godina njihovog vršenja vlasti održavano i propalo ili ruinirano je od zuba vremena i nebrige. Evo šta na tu temu u svom saopštenju kažu iz Gradskog odbora stranke Srbija Centar u Kraljevu: Ministar za javna ulaganja Darko Glišić danas je izjavio povodom protesta građana da „jednostavno oni kada vide da se nešto radi, da se nešto gradi,
Protesti u Leskovcu – Cakić pitao načelnika policije koga čuva

SRCE Kraljevo: Kraljevčani se pitaju ko bi to da ruši i šta da ruši

Milan Tanović Tane (Monarhisti): Dašić i proizvođači mleka 2.0

Prvi korak koji pravi razliku: Bonus dobrodošlice do 26.000 dinara

U Kosančiću izabrana najbolja vina i rakije

Kragujevčanka Jana Aleksić dobitnica Zmajeve nagrade

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva; Ministar: Uvoz ne može da se zabrani

Ništa od obećanog Kraljevgrada

Vlast koja ne ume da organizuje poljoprivredu govori o bezbednom iskopavanju litijuma

Najmlađima donacija igračaka: Poklonima deci Vranja u okviru projekta "Prava deteta u lokalnim samoupravama" (foto)

Obustava saobraćaja u Bogatiću i na više državnih puteva u Srbiji: Oglasili se iz JP "Putevi Srbije"

Struja sa krova: Izgradnja solarne elektrane na zgradi opštinske uprave Malog Zvornika

