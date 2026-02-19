Upisani prvi nelegalni objekti kroz akciju „Svoj na svome“, za sada bez pritužbi

Prvi nelegalni objekti u Srbiji već su upisani u katastar nepokretnosti u okviru državne akcije „Svoj na svome“, a prema dosadašnjim podacima nije zabeležena nijedna pritužba građana, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Kako je navela, prva faza primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine je završena, a odziv građana pokazuje visok stepen poverenja u novi sistem legalizacije nelegalnih objekata. – Do sada je podneto oko 2,5 miliona prijava građana i pravnih lica, prve potvrde su izdate, a prvi objekti su već upisani u katastar. Postupak će se odvijati sukcesivno, u skladu sa zakonom – rekla je ministarka. Prvi objekat koji je na ovaj način evidentiran