U Skupštini rekao da "ne razume da u 19 časova imamo emisiju na ciganskom jeziku", sad je odlikovan

Radio 021 pre 32 minuta  |  021.rs
Umesto da Tužilaštvo procesuira Živorada Ajdačića zbog izjave u Skupštini Srbije da "ne razume da u 19 časova imamo emisiju na ciganskom jeziku", on je dobio odlikovanje, saopštila je Romska partija.

U saopštenju se navodi da je predsednik Aleksandar Vučić dodelio Ajdačiću Sretenjski orden drugog stepena, čime je poslao poruku koja duboko pogađa romsku zajednicu. "Umesto da se ispita odgovornost za uvredljivu izjavu, ona je praktično nagrađena. Ovo ne doživljavamo kao lični čin prema pojedincu, već kao političku poruku o odnosu vlasti prema Romima. Posebno zabrinjava što takva poruka dolazi sa najvišeg nivoa države, a ne sa društvene margine. Verujemo da ovo
Danas pre 10 sati
