Guvernerka NBS: Tužba Deleza protiv Srbije nekorektna, verujem da će država dobiti spor

BEOGRAD - Guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je ponašanje Deleza i tužba te kompanije protiv Srbije nekorektna i da se nada da će država dobiti taj spor.

Ona je odgovarajući na novinarsko pitanje o svojoj ranijoj izjavi u vezi sa ovom kompanijom istakla da ostaje pri onome što je ranije rekla, odnosno da je Delez fingirajući postupak likvidacije formirao preduzeće na svojoj adresi, imenovao likvidacionog upravnika, držao ga pet meseci i izneo pare iz zemlje. Istakla je da nije na Narodnoj banci da proverava da li su platili porez ali da su sa svojim saznanjima upoznali Poresku upravu. Prema njenim rečima, radi se o