RZS: Inflacija usporila, ali mnoge cene značajno porasle

RZS: Inflacija usporila, ali mnoge cene značajno porasle

Vranje - Potrošačke cene u januaru 2026. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 2,4 odsto, objavljeno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Značajan rast cene beleži kafa i njeni supstituti za 20,6 odsto, kao i usluge vodosnabdevanja (20,4), pa i nakit i ručni satovi koji su za godinu dana poskupeli za 36,4 procenta. Inflacija u decembru 2025. godine, u odnosu na isti mesec 2024. (međugodišnja inflacija), bila je 2,7 odsto. Kada je reč o prosečnoj inflaciji u 2025, potrošačke cene su u odnosu na 2024. u proseku povećane za 3,8 odsto. U januaru ove godine inflacija je usporila na pomenutih 2,4 odsto.
