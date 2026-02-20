Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Auto blog pre 5 minuta  |  Revijahak.hr
Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Državna uprava za regulaciju tržišta (SAMR) objavila je smernicu o usklađenosti s cenama u automobilskoj industriji, koja uključuje 28 članaka koji dodatno preciziraju zahteve za usklađenost proizvođača i postavljaju jasne obaveze određivanja cena za prodavce i prodajne subjekte.

Vu Peng, službenik SAMR-a, rekao je da su se poslednjih godina proizvodnja automobila i saloni bavili nestandardnim označavanjem cena, prevarama s cenama, dogovorom o cenama i nemilosrdnom konkurencijom. – Nova smernica ima za cilj da ispravi ponašanja koja narušavaju tržišni poredak. Ona će štititi legitimna prava i interese potrošača i preduzeća te dugoročno pokretati visokokvalitetni razvoj industrije. Kako prenosi Revija HAK, prema novim smernicama,
Otvori na auto.blog.rs

Auto blog »

Moto GP: Velika nagrada Australije seli se na ulice Adelejda

Moto GP: Velika nagrada Australije seli se na ulice Adelejda

Auto blog pre 2 sata
Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Auto blog pre 50 minuta
Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Auto blog pre 55 minuta
Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Auto blog pre 50 minuta
Volkswagen grupa ima novog glavnog dizajnera

Volkswagen grupa ima novog glavnog dizajnera

Auto blog pre 1 sat
Auto blog »

Automobili, najnovije vesti »

Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Auto blog pre 5 minuta
Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Auto blog pre 50 minuta
Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Auto blog pre 55 minuta
Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Auto blog pre 50 minuta
Volkswagen grupa ima novog glavnog dizajnera

Volkswagen grupa ima novog glavnog dizajnera

Auto blog pre 1 sat