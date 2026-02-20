Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Državna uprava za regulaciju tržišta (SAMR) objavila je smernicu o usklađenosti s cenama u automobilskoj industriji, koja uključuje 28 članaka koji dodatno preciziraju zahteve za usklađenost proizvođača i postavljaju jasne obaveze određivanja cena za prodavce i prodajne subjekte.

Vu Peng, službenik SAMR-a, rekao je da su se poslednjih godina proizvodnja automobila i saloni bavili nestandardnim označavanjem cena, prevarama s cenama, dogovorom o cenama i nemilosrdnom konkurencijom. – Nova smernica ima za cilj da ispravi ponašanja koja narušavaju tržišni poredak. Ona će štititi legitimna prava i interese potrošača i preduzeća te dugoročno pokretati visokokvalitetni razvoj industrije. Kako prenosi Revija HAK, prema novim smernicama,