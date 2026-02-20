Uskoro nova Volga

Auto blog pre 52 minuta
Uskoro nova Volga

U početku će ponuda Volgi uključivati kompaktni SUV, kao i sedan srednje veličine i krosover, što je u skladu sa ranim podacima o sertifikaciji.

Volga vozila će biti prilagođena ruskim uslovima, na primer, sa punim „zimskim paketom“. Pored toga, obećava se prostran i udoban enterijer sa visokokvalitetnim materijalima za završnu obradu, kao i napredna elektronika u vozilu. Predstavnici AO „Proizvodnja lakih automobila“ naglasili su da je kompanija sprovela detaljnu analizu vodećih kineskih proizvođača automobila i odabrala najperspektivnijeg partnera. Identitet novog kineskog partnera za projekat Volga nije
Otvori na auto.blog.rs

Auto blog »

Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Auto blog pre 1 sat
Moto GP: Velika nagrada Australije seli se na ulice Adelejda

Moto GP: Velika nagrada Australije seli se na ulice Adelejda

Auto blog pre 4 sati
Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Auto blog pre 2 sata
Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Auto blog pre 2 sata
Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Auto blog pre 2 sata
Auto blog »

Automobili, najnovije vesti »

Uskoro nova Volga

Uskoro nova Volga

Auto blog pre 52 minuta
Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Kineske vlasti staju na kraj cenovnim ratovima

Auto blog pre 1 sat
Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Renault prošle godine zabeležio veliki gubitak zbog otpisa vrednosti udela u Nissanu

Auto blog pre 2 sata
Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Vlasnici Nio automobila u Kini za samo 24 sata zamenili blizu 147.000 baterija

Auto blog pre 2 sata
Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Kia PV5 stigla na tržište Srbije

Auto blog pre 2 sata