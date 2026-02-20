Kalinić: "Izvukli smo pobedu, iako na momente nije izgledalo tako"

Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić je izneo utiske posle plasmana u finale Kupa Radivoja Koraća.

Crveno-beli su savladali Spartak sa 86:69 i tako izborili šansu da odbrane tron. Utakmica je bila neizvesna, ali je Zvezda uspela da dođe do preokreta i dobrom igrom u trećoj i četvrtoj četvrtini. Svoje viđenje meča, kao i najavu finala izneo je Kalinić. "Naša igra i požrtvovanost, reagovali smo u trećoj i četvrtoj četvrtini. Izvukli smo pobedu, iako na momente to nije tako izgledalo. To je kup, svako može svakog da dobije. Uspeli smo da se izvučemo i reagujemo.