Učena od promašaja do heroja - ništa bez generala Krunića

Učena od promašaja do heroja - ništa bez generala Krunića

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Lil u prvom meču 1/16 finala Lige Evrope.

Crveno-beli su slavili u Francuskoj pogotkom Teba Učene u nadoknadi vremena prvog poluvremena. Prema vašim ocenama, upravo je štoper bio najbolji igrač Crvene zvezde protiv Lila sa ocenom 4,17. Sa njim prvo mesto deli i Rade Krunić, koji je odigrao još jednu fenomenalnu partiju. Odmah ispod je Nair Tiknizjan sa 4,11, koji je sevao po levoj strani, a na trećem mestu je Jung-vu Seol sa 3,99. Dejan Stanković je ocenjen vrlo dobar sa 4,04, a nastup cele ekipe 4,06.
