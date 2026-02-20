Zvezda "vuče" Srbiju - potrebna je i pomoć Bugara

Srbija je posle pobede Crvene zvezde nad Lilom dodala 0.500 poena i preskočila Rumuniju, pa je trenutno na 23. mestu na UEFA koeficijent listi.

Postoji šansa da se domognemo i 20. mesta, čime bi preskočili Mađarsku, Hrvatsku i Izrael, međutim, realnije je da se domognemo 22. pozicije. Za to će biti potrebno da Ferencvaroš ispadne od Ludogoreca, a Bugari imaju prednost posle prvog meča, jer su slavili 2:1 u Razgradu. Nije realno da Srbija pređe Hrvate ako Rijeka ode u osminu finala Lige konferencije, ali najbitnije je da se preskoče Mađari. Završetak sezone ispod granice 22. mesta na klupskoj listi UEFA,
