Bivši britanski princ Endru pušten iz policije posle višečasovnog ispitivanja

Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ Endru, pušten je iz policijske stanice u Norfolku posle 12 sati ispitivanja.

Bivši princ Endru uhapšen je juče pod sumnjom za nesavesno ponašanje na javnoj funkciji.

Policija sinoć nije dala nikakave dodatne informacije, prenosi britanski Gardijan.

Policija je ranije potvrdila hapšenje, ali nije saopštila identitet uhapšenog.

Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je na svoj 66. rođendan.

Brat kralja Čarlsa Trećeg izgubio je ranije titulu princa i iselio se iz svoje rezidencije sa 30 soba u blizini Vindzora, posle njegovih veza sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Princ Endru je od tada poznat kao Endru Mauntbaten Vindzor.

On je prvi visoki član britanske kraljevske porodice u modernoj istoriji koji je uhapšen, piše AP.

Rođen 1960. godine kao princ, drugo dete kraljice i njenog supruga, princa Filipa. Njegov stariji brat, Čarls, bio je predodređen za presto, a Endru je odabrao klasičan put mlađih kraljevskih sinova – vojnu službu.

Nakon 22 godine službe u Kraljevskoj mornarici, uključujući borbene operacije kao helikopterski pilot tokom Falklandskog rata 1982. godine, Endru je 2001. godine postavljen za specijalnog predstavnika Velike Britanije za međunarodnu trgovinu i investicije.

Trenutna policijska istraga odnosi se na taj period i temelji se na dokumentima iz Epstinovih dosijea koji su nedavno objavljeni, a koji sugerišu da je Endru prenosio zvanične vladine dokumente preminulom seksualnom prestupniku i finansijeru dok je bio trgovinski izaslanik.

Bivši princ nije optužen za bilo kakav zločin, a dugo je negirao bilo kakvo nedolično ponašanje u vezi sa svojom komunikacijom sa Epstinom.

Mauntbaten Vindzor se zbog rastućih zabrinutosti zbog veza sa Epstinom povukao sa funkcije trgovinskog izaslanika 2011. godine. Epstin je 2008. godine osuđen na 18 meseci zatvora zbog priznanja krivice za podsticanje maloletnica na prostituciju.

Nekada predmet medijske fascinacije zbog svog ljubavnog života, kog su tabloidi zvali "Požudni Endi" (Randy Andy), postao je tema zbog finansijskih problema i veza sa sumnjivim osobama, uključujući Epstina.

Nakon što je Epstin ponovo uhapšen 2019. godine, Endru je dao intervju za BBC, u kojem je pokušao da objasni svoj odnos sa Epstinom. Intervju je izazvao kontraefekat - kritikovan je zbog neverovatnih objašnjenja i nesposobnosti da pokaže empatiju prema žrtvama Epstina.

Zbog negativnih reakcija, Endru je 20. novembra 2019. godine objavio da se povlači sa svih javnih dužnosti "na neodređeno vreme".

U avgustu 2021. godine, jedna od Epstinovih žrtava, Virdžinija Đufre, tužila je bivšeg princa sudu u Njujorku, tvrdeći da je imao seksualne odnose sa njom dok je bila maloletna. On je negirao optužbe, ali mu je oduzeto sve što se odnosilo na vojnu službu i kraljevski dobrotvorni rad.

Na kraju je postigao nagodbu u ovom slučaju za iznos koji nije otkriven. Iako nije priznao da je učinio bilo šta pogrešno, priznao je da je Đufre žrtva trgovine ljudima. Ona se ubila u aprilu 2025. godine, u 41. godini života.

To nije bio kraj priče. Nakon što su prošle godine procurili imejlovi koji pokazuju da je Endru ostao u kontaktu sa Epstinom duže nego što je ranije tvrdio, kralj Čarls Treći je oduzeo svom bratu titulu princa i ostale počasti, kao i njegov dom u Vindzoru.