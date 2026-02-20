Đedović Handanović: Produžena licenca za rad NIS-u do 20. marta

Beta pre 54 minuta

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) na 30 dana, do 20. marta.

"NIS može da nastavi da doprema sirovu naftu, da je prerađuje u rafineriji u Pančevu i da nastavi redovno da snabdeva tržište naftnim derivatima", navela je u saopštenju Đedović Handanović.

Ministarka je dodala i da će razgovarati sa ruskom stranom, kao i da će sledeće nedelje boraviti u Vašingtonu, gde se nastavlja sa "diplomatskim naporima za iznalaženje rešenja za sankcije NIS-u".

"Pregovori između Gasprom Njefta i Mola, u koje smo i mi uključeni se nastavljaju. Sledeće nedelje ćemo imati intenzivne razgovore oko pitanja koja su važna za našu zemlju da bismo poboljšali svoju poziciju i osigurali da u budućnosti imamo najveće moguće koristi od NIS-a, kao što smo imali i u prošlosti", kazala je ona.

Đedović Handanović je navela da nije bilo nestašica na tržištu kao i da je prevaziđena velika kriza.

"Na kraju prošle godine nije bilo dotoka sirove nafte gotovo 100 dana u Srbiju, ali nije bilo nestašica goriva. Iznalazimo najbolje održivo rešenje, štiteći interese naših građana i nastavićemo o svemu transparentno da obaveštavamo javnost, kao i do sada", rekla je ministarka rudarstva i energetike.

(Beta, 20.02.2026)