Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Beta pre 27 minuta

Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić je saopštio netačne podatke o broju novih vozila koja su nabavljena za GSP "Beograd", a potrebno je prekontrolisati i broj vozača u privatnim autobusima pošto je rekao da su samo dva vozača po vozilu, naveli su sindikati "Centar ‒ GSP Beograd", "Sloga ‒ GSP Beograd" i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda.

GSP "Beograd" je, kako si naveli sindikati, kupio samo 175 vozila, a zajedno sa privatnim prevoznicima ima ih 1.187.

"U poslednje tri godine je za GSP 'Beograd' nabavljeno samo 100 zglobnih autobusa na gas, 50 solo autobusa na gas i 25 tramvaja. Šapić je izneo broj od 1.187 novih vozila, ali je slučajno ili ne, zaboravio da naglasi da je to ukupan zbir novih vozila sa privatnim prevoznicima", navedeno je u saopštenju, nakon Šapićeve konferencije za štampu.

Ističe se da su ti privatnici dobili izuzetno profitabilne ugovore sa gradom Beogradom, tako što su desetine linija i to, uglavnom one sa najdužom trasom, oduzete GSP-u i date njima.

To znači, kako su naveli sindikati, da je ulaganje u preduzeće koje je u vlasništvu grada Beograda mnogo manje nego u privatne prevoznike.

Netačni su, prema njihovim tvrdnjama i navodi Šapića da građane privatni prevoznici koštaju 285 dinara po kilometru, a GSP čak 588 dinara po kilometru.

"Činjenice su da grad Beograd GSP-u plaća 280 dinara za svaki pređeni kilometar solo autobusom, a 345 dinara po kilometru za zglobni autobus. Uz to treba naglasiti da nisu i ne mogu biti isti troškovi za vozila koja rade na linijama u strogom centru grada, gde su vožnje po principu 'kreni-stani', sa većim brojem stajališta, malim rastojanjima između dva stajališta, velikim brojem semafora i kružnih tokova koji značajno usporavaju kretanje i samim tim dovode do veće potrošnje pogonskog goriva i istrošenosti delova na vozilima", ocenili su sindikati.

Dodali su da je broj vozača u GSP "Beograd" usklađen prema realnim potrebama saobraćaja, pa nije jasno šta je Šapić hteo da postigne time što je izneo da "u GSP-u na jedno vozilo dolaze četiri vozača, a kod privatnika svega dva", u kontekstu kako privatnici racionalno posluju za razliku od gradskog prevoznika.

Činjenica je i da se, kako su istakli, u GSP-u strogo poštuje zakon i dozvoljeno radno vreme vozača, omogućavaju slobodni dani u skladu sa zakonom i Kolektivnim ugovorom, kao i godišnji odmori.

To je, kako su naveli, u interesu, ne samo radnika, već pre svega bezbednosti saobraćaja i korisnika javnog prevoza.

"Zabrinjavajuća je Šapićeva tvrdnja da 'privatni prevoznici imaju dva vozača po vozilu', jer je to ozbiljan alarm za nadležne organe da li se poštuje propisano radno vreme vozača i kako je uopšte moguće da dva vozača po vozilu opsluže radno vreme vozila od 4.00 ujutru do ponoći svih sedam dana u nedelji, a da ne prekrše zakon", naveli su sindikati.

Prema njihovim rečima Šapić bi trebalo da zna, ili da se bar informiše od svojih saradnika da GSP "Beograd" ima namenski izgrađenu infrastrukturu i saobraćajne pogone, uspostavljen sistem održavanja vozila sa kompletnom dijagostikom, da jedini u Srbiji ima tramvaje i trolejbuse, sertifikovane majstore i inženjere, da se obavljaju svakodnevni pregledi vozila i da postoji dispečerski centar u funkciji odvijanja javnog gradskog prevoza 24 časa dnevno.

"Sve to privatni prevoznici, koje Šapić zdušno brani, a posebno najvećeg privatnog prevoznika iz Obrenovca (Strela), nemaju", istakli su sindikati.

(Beta, 20.02.2026)