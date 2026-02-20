Ćerka Aneli Ahmić i Asmina Durdžića slavi 5. rođendan: Mala Nora u nežno roze haljinici kao prava princeza, a tek da vidite tortu na Mini Maus! Oglasila se Sita
Blic pre 29 minuta
Fotografije sa proslave su brzo oduševile sve koji su ih videli.
Anelina sestra Sita izrazila je nadu da će naredni rođendan svi zajedno proslaviti. Aneli Ahmić trenutno boravi u rijalitiju "Elita 9" i nije mogla da učestvuje u slavlju svoje ćerke Nore, koja danas puni pet godina. Ipak, mala slavljenica uživala je u posebnom danu okružena porodicom, a Aneli je ćerku dobila iz veze sa Asminom Durdžićem, koji se takođe nalazi u pomenutom rijalitiju. Nora je zablistala u nežnoj roze haljini, dok je torta u obliku Mini Maus