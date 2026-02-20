Dizel i benzin poskupeli: Ovo su nove cene goriva

Cene su porasle za po dva dinara u odnosu na prošlu nedelju i važe do 27. februara Svetska cena nafte je pala Stigle su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evro dizela koštati 198 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 27. februara. U odnosu na prošlu nedelju, dizel i benzin poskupeli su za po dva dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Prema aktuelnim podacima, cena sirove nafte je pala na 66,316 dolara, a cena nafte Brent na 71,656 dolara. Operativna licenca za rad NIS-a ističe u ponoć po američkom vremenu odnosno u šest sati ujutru po našem, a generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav