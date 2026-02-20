Jovanović: Izvoz IKT usluga u 2025. premašio rekordnih 4,5 milijardi evra

U decembru 2025. izvoz IKT usluga iznosio je 471 milion evra, što je 12% više nego u decembru prethodne godine Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović očekuje nastavak rasta IKT sektora kroz ulaganja u digitalizaciju, inovacije i veštačku inteligenciju Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović izjavio je danas da je ukupan izvoz IKT usluga u 2025. godini dostigao rekordnih 4,552 milijarde evra, što predstavlja rast od 10 odsto u odnosu