Izvoz IKT usluga za celokupnu 2025. godinu premašio rekordnih 4,5 milijarde evra

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović saopštio je danas najnovije podatke o izvozu u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) za celokupnu 2025. godinu. „Ukupan izvoz IKT usluga za celokupnu 2025. godinu dostigao je rekordnih 4,552 milijarde evra, što predstavlja rast od 10% u odnosu na 2024. godinu.

Ovaj rezultat potvrđuje snagu, konkurentnost i zrelost domaćeg IKT sektora, a uz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju, inovacionu infrastrukturu i primenu veštačke inteligencije, uvereni smo da ćemo i u 2026. godini nastaviti uzlaznu putanju i dodatno ojačati izvozni potencijal najbrže rastućeg i najperspektivnijeg sektora srpske ekonomije“, istakao je direktor Jovanović. Samo u decembru 2025. godine, izvoz IKT usluga iznosio je 471 miliona evra, što je 12% više