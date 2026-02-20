(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

Danas pre 27 minuta  |  V. R.
(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Lila na gostovanju u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope rezultatom 0:1 (0:0).

Viđena je jedna čvrsta utakmica, a Zvzeda je bila konkretnija, imali su više prilika i zasluženo došli do trijumfa. Klub iz Ljutice Bogdana je drugi put ove sezone pobedio Lil u Ligi Evrope, pošto su istim rezultatom slavili u meču grupne faze u Beogradu. Crveno-beli su već nakon četiri minuta igre imali dobru priliku. Džej Enem, koji je ove zime stigao u redove šampiona Srbije je šutirao pored gola protivnika. Bruno Duarte je u 14. minutu prišao ka šesnaestercu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su…

Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su odigrali savršenu partiju

Kurir pre 12 minuta
Hit Dare Bubamare zagrmeo iz svlačionice Zvezde posle pobede u Francuskoj

Hit Dare Bubamare zagrmeo iz svlačionice Zvezde posle pobede u Francuskoj

Telegraf pre 1 minut
Dejan Stanković: Igrači su u svakoj sekundi znali šta rade, do 70 odsto tima će biti spremno za derbi

Dejan Stanković: Igrači su u svakoj sekundi znali šta rade, do 70 odsto tima će biti spremno za derbi

Danas pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga EvropeFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Rade Krunić: Očekivali smo ovakav ishod

Rade Krunić: Očekivali smo ovakav ishod

Danas pre 7 minuta
Mega u polufinalu Kupa Radivoja Koraća

Mega u polufinalu Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 27 minuta
(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

Danas pre 27 minuta
Partizan poslednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Partizan poslednji polufinalista Kupa Radivoja Koraća

Danas pre 27 minuta
Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su…

Kurirov skener! Stankovićeva doktorska disertacija u lilu koju treba potvrditi u revanšu: Enem je zver, a trojica igrača su odigrali savršenu partiju

Kurir pre 12 minuta