(VIDEO) Zvezda napravila krupan korak ka osmini finala Lige Evrope: Crveno-beli savladali Lil u Francuskoj

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su ekipu Lila na gostovanju u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u osminu finala Lige Evrope rezultatom 0:1 (0:0).

Viđena je jedna čvrsta utakmica, a Zvzeda je bila konkretnija, imali su više prilika i zasluženo došli do trijumfa. Klub iz Ljutice Bogdana je drugi put ove sezone pobedio Lil u Ligi Evrope, pošto su istim rezultatom slavili u meču grupne faze u Beogradu. Crveno-beli su već nakon četiri minuta igre imali dobru priliku. Džej Enem, koji je ove zime stigao u redove šampiona Srbije je šutirao pored gola protivnika. Bruno Duarte je u 14. minutu prišao ka šesnaestercu