13 kilograma droge zakopao u dvorište porodične kuće u Zemunu: Narkotike stavio u bure, pa probao da ih sakrije pod zemljom

Kurir pre 2 sata
13 kilograma droge zakopao u dvorište porodične kuće u Zemunu: Narkotike stavio u bure, pa probao da ih sakrije pod zemljom

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Pante Z. (42) zbog sumnje da je u dvorištu porodične kuće u Zemunu 1. decembra prošle godine neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu radi donošenja odluke o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo. Postoji opravdana sumnja da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama
