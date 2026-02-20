Crvena zvezda je u finalu Kupa Radivoja Koraća: Muka skoro 30 minuta, pa strašna serija za pobedu

Mondo pre 12 minuta  |  Nikola Lalović
Crvena zvezda je u finalu Kupa Radivoja Koraća: Muka skoro 30 minuta, pa strašna serija za pobedu

Crvena zvezda je prvi finalista Kupa Radivoja Koraća.

Crveno-beli košarkaši savladali su Spartak iz Subotice u prvom polufinalu 86:69 i sada čekaju boljeg iz meča Partizana i Mege u borbi za trofej. Delovalo je u trećoj četvrtini da bi Spartak opet mogao do pobeda protiv crveno-belih, a onda je na kraju treće i početku četvrte četvrtine tim Saše Obradovića zaigrao granitnu odbranu, krenuo redom da krade lopte, uzima lake poene i serijom 22:0 je prelomljen ovaj meč. Nakon što je posle te serije Crvena zvezda pobegla na
