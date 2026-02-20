Narodna banka Srbije objavila kurs evra za 20. februar: Menjačnice po ovim vrednostima prodaju valute

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,4159 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je nepromenjen, a od kraja prethodne godine je oslabio za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru u četvrtak niži je za 0,5 odsto i iznosi 99,7586 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji za 3,4 odsto, a od početka godine jači za 0,4 odsto.
