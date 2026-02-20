Profesori Pete gimnazije tvrde: Ministar prosvete više puta najavljivao konkurs za direktora - još nije raspisan, a Danki Nešović ističe mandat

Nova pre 32 minuta
Profesori Pete gimnazije tvrde: Ministar prosvete više puta najavljivao konkurs za direktora - još nije raspisan, a Danki…

Nastavnici Pete beogradske gimnazije saopštili su danas da drugi mandat vršioca dužnosti direktora te škole Danki Nešović ističe 23. februara, a da do sada nije raspisan konkurs za izbor direktora, iako je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, kako navode, više puta javno najavio njegovo raspisivanje.

U saopštenju se navodi da se pod okriljem prinudne uprave, uvedene 8. aprila 2025. godine, krše prava učenika i zaposlenih, kao i da se nastavnicima koji se usprotive odlukama vršioca dužnosti direktora izriču suspenzije, dok se pojedinima najavljuju otkazi. Nastavnici tvrde i da se iz škole udaljava stručni kadar, a zapošljavaju, kako navode, poslušni zaposleni, uglavnom bez diplome državnog fakulteta i bez licence. Prema njihovim navodima, učenici i roditelji
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Nastavnici Pete: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

Nastavnici Pete: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

N1 Info pre 37 minuta
Nastavnici Pete gimnazije: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

Nastavnici Pete gimnazije: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

Nedeljnik pre 32 minuta
Nastavnici Pete beogradske gimnazije: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, još nije raspisan konkurs za izbor direktora…

Nastavnici Pete beogradske gimnazije: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, još nije raspisan konkurs za izbor direktora

Danas pre 37 minuta
Nastavnici Pete beogradske gimnazije: Još nije raspisan konkurs za izbor direktora

Nastavnici Pete beogradske gimnazije: Još nije raspisan konkurs za izbor direktora

NIN pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistar prosveteIzboriDejan Vuk Stanković

Društvo, najnovije vesti »

Profesorka Fakulteta bezbednosti: Ulazimo u fazu otvorenog terora, ići će se u sve veću represiju prema građanima

Profesorka Fakulteta bezbednosti: Ulazimo u fazu otvorenog terora, ići će se u sve veću represiju prema građanima

N1 Info pre 37 minuta
Nastavnici Pete: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

Nastavnici Pete: Danki Nešović mandat ističe 23. februara, a do sada nije raspisan konkurs za novog direktora

N1 Info pre 37 minuta
Studenti u blokadi najavili veliki skup u Nišu: "Šta je država? Kome ona pripada?"

Studenti u blokadi najavili veliki skup u Nišu: "Šta je država? Kome ona pripada?"

N1 Info pre 22 minuta
Red za gubilište

Red za gubilište

Peščanik pre 2 minuta
Piše Janis Varufakis: Recept za fašizam

Piše Janis Varufakis: Recept za fašizam

Radio 021 pre 27 minuta