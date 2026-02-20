Profesori Pete gimnazije tvrde: Ministar prosvete više puta najavljivao konkurs za direktora - još nije raspisan, a Danki Nešović ističe mandat

Nastavnici Pete beogradske gimnazije saopštili su danas da drugi mandat vršioca dužnosti direktora te škole Danki Nešović ističe 23. februara, a da do sada nije raspisan konkurs za izbor direktora, iako je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, kako navode, više puta javno najavio njegovo raspisivanje.

U saopštenju se navodi da se pod okriljem prinudne uprave, uvedene 8. aprila 2025. godine, krše prava učenika i zaposlenih, kao i da se nastavnicima koji se usprotive odlukama vršioca dužnosti direktora izriču suspenzije, dok se pojedinima najavljuju otkazi. Nastavnici tvrde i da se iz škole udaljava stručni kadar, a zapošljavaju, kako navode, poslušni zaposleni, uglavnom bez diplome državnog fakulteta i bez licence. Prema njihovim navodima, učenici i roditelji