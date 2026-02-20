VIDEO Zvezda objavila snimak iz svlačionice: Stanković se poklonio igračima

Slavlje u svlačionici Crvene zvezde nakon istorijskog podviga u Lilu bilo je podjednako upečatljivo kao i dešavanja na terenu.

Dejan Stanković, vidno emotivan i ponosan, održao je kratak, ali upečatljiv govor svojim izabranicima. Šef stručnog štaba se bukvalno poklonio ekipi, a pre nego što je izašao pred novinare, čestitao im je na nekoliko svetskih jezika, simbolično poručivši da im „skida kapu“ za sve što su pružili u Francuskoj. A post shared by FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) Iako Zvezda u Beograd nosi kapitalan gol prednosti uoči revanša 26. februara, Stanković je ostao čvrsto na