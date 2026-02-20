Merc ponovo izabran za lidera Hrišćansko-demokratske unije Nemačke

Nemački kancelar Fridrih Merc ponovo je danas izabran za lidera Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Nemačke na stranačkoj konferenciji u Štutgartu. Na stranačkoj konferenciji, Merc je dobio 91,17 odsto glasova delegata da ostane lider stranke, što je bolji rezultat nego 2024. godine, kada je Merc dobio 89,8 odsto glasova, javlja Špigel. Merc je lider CDU od 2022. godine, a funkciju nemačkog kancelara obavlja skoro 10 meseci. Ranije danas obraćajući se na stranačkoj
Ključne reči

NemačkaŠtutgart

