Merc ponovo na čelu: Nemački kancelar oborio rekord po broju osvojenih glasova

Mondo pre 1 sat  |  Mila Matović
Merc ponovo na čelu: Nemački kancelar oborio rekord po broju osvojenih glasova

Nemački kancelar Fridrih Merc ponovo je izabran za lidera Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Nemačke na stranačkoj konferenciji u Štutgartu.

Na stranačkoj konferenciji, Merc je dobio 91,17 odsto glasova delegata da ostane lider stranke, što je bolji rezultat nego 2024. godine, kada je Merc dobio 89,8 odsto glasova, javlja Špigel. Merc je lider CDU od 2022. godine, a funkciju nemačkog kancelara obavlja skoro 10 meseci. Ranije danas, obraćajući se na stranačkoj konferenciji, Merc je obećao da će poštovati neformalni dogovor unutar nemačkog političkog mejnstrima da se ne sarađuje sa krajnje desničarskom
