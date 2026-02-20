Prilog za biografiju direktorke RTS

Dok sam sa budućim novinarima prolazila teme o profesionalnosti i etici, ekonomskim pritiscima, komercijalizaciji ili politikama medijskih korporacija, bivša studentkinja Grčić je u Srbiji predano radila na tome da od kultnih, generacijski važnih medija napravi irelevantne ili ih ugasi

Moj alma mater, Univerzitet u Lidsu, retko postaje tema javnosti u Srbiji. A Lids je dosta dobar univerzitet. Aktuelni premijer Velike Britanije i predsednica Irske, na primer, oboje su bivši studenti. Škola (fakultet) za medije i komunikacije Univerziteta u Lidsu svake godine je u toj kategoriji među najbolje rangiranim u Britaniji, a i na globalnim listama se solidno kotira. Upravo taj fakultet, tj. jedna diploma sa tog fakulteta dospela je u žižu javnosti u