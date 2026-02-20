Razbijanje SAJ-a

Šta će ostati od elitne jedinice pod komandom Igora Žmirića koga bije glas da nije prošao vanrednu bezbednosnu proveru tokom svog prethodnog boravka u SAJ, već je pao na poligrafskom ispitivanju na pitanju koje se ticalo njegovih socijalnih kontakata i alternativnih izvora prihoda

Pokretanje postupaka protiv pripadnika izvršne vlasti, pored direktnih napada na Tužilaštvo za organizovani kriminal, pokrenulo je i čistke u policijskim upravama, službama i jedinicama, koje sa tim tužilaštvom, po opisu posla, tesno sarađuju. Kršeći sve pisane i nepisane norme, vlast je u Upravu kriminalističke policije (UKP), Službu za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), kao i u S pecijalnu antiterorističku jedinicu (SAJ) postavila sebi lojalne ljude,