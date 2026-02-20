Dragojević: Daćemo sve od sebe da obradujemo navijače na derbiju

RTS pre 41 minuta
Dragojević: Daćemo sve od sebe da obradujemo navijače na derbiju

Zamenik kapitena fudbalskog kluba Partizan Vanja Dragojević izjavio je da će crno-beli dati sve od sebe da obraduju navijače na predstojećem derbiju sa Crvenom zvezdom.

Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 17 časova ekipi Crvene zvezde u 24. kolu Superlige Srbije. Biće to 178. večiti derbi. "Derbi je sjajna utakmica u kojoj nema favorita, što se videlo i po prethodna dva derbija koja su bila u egalu. Mi se pripremamo za svaku utakmicu kao da je finale i daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i opravdamo ono na čemu smo radili u prethodnom periodu“, izjavio je Dragojević za „Partizanov intervju“. Dragojević je istakao
