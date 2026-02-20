Danas oblačno i hladnije sa kišom, uveče sneg

U Srbiji će danas biti oblačno i hladnije mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, saopšteno je Republički hidrometeorološki zavoda.

Kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg, i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima. Duvaće umeren i jak vetar, ujutru i pre podne južni i jugoistočni, a posle podne u skretanju na severozapadni i zapadni pravac. Jutarnja temperatura u većini mesta biće od četiri stepena