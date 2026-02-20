(VIDEO) Pejn zaigrao za Filadelfiju

Kameron Pejn odigrao je svoj prvi meč po povratku u NBA ligu.

Doskorašnji član Partizana zaigrao je u dresu Filadelfije, u meču u kojem je tim iz Pensilvanije poražen od Atlante 117:101, a Pejn se nije proslavio. Za 10 minuta na parketu nije uspeo da se upiše u listu strelaca. Promašio je sva tri šuta za tri poena, a nijednom nije pokušao za dve poena. Utakmicu je završio sa pet asistencija i dve ukradene lopte. Seventisikserima je ovo bio treći uzastopni poraz. Najefikasniji u redovima Filadelfije bio je Tajris Maksi sa 28