"Josipa Lisac je sujetna" Dado Topić o podstanarskom životu i Slađani Milošević: "Bila je ljubav mog života"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/ Blic
"Josipa Lisac je sujetna" Dado Topić o podstanarskom životu i Slađani Milošević: "Bila je ljubav mog života"

Legendarni pevač Dado Topić ove godine obeležava šest decenija muzičke karijere, a u intervjuu je govorio o koncertima, saradnji sa prijateljima i legendama poput Kornelija Kovača i Slađane Milošević, svojoj ulozi u popularnim serijama i filmovima, kao i o porodici i privatnom životu.

Povodom toga, Topić će publici u Beogradu prirediti dva koncerta 19. i 20. februara u MTS dvorani. - Kad saberemo sve, ja nisam tako čest gost u Beogradu, pojavljujem se svakih 5-6 godina. Ali pošto je ovo 60 godina moje karijere, želeo sam da pozovem moje drugare i prijatelje sa kojima sam prolazio kroz proces sviranja, komponovanja i studijskog rada. Tu je prošlo mnogo ljudi koji su mi pomogli u mom poslu i sa kojima sam bio dugogodišnji saradnik. Neke od njih
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

"Josipa Lisac je sujetna" Dado Topić u emotivnoj ispovesti o podstanarskom životu, sinovima i honoraru od kojeg je napravio…

"Josipa Lisac je sujetna" Dado Topić u emotivnoj ispovesti o podstanarskom životu, sinovima i honoraru od kojeg je napravio kuću: Slađana Milošević je bila ljubav mog života, ali... (video)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MTSpevackornelije kovacJosipa Lisacsladjana miloševićdado topic

Zabava, najnovije vesti »

(Video) Drama na aerodromu: Uhapšena žena zbog psa, kamere u Las Vegasu sve snimile

(Video) Drama na aerodromu: Uhapšena žena zbog psa, kamere u Las Vegasu sve snimile

Blic pre 58 minuta
Žena uhapšena na aerodromu, ostavila psa kod šaltera za karte

Žena uhapšena na aerodromu, ostavila psa kod šaltera za karte

Politika pre 33 minuta
Matematika vam nikada nije išla od ruke? Naučnici konačno objasnili zašto je to tako

Matematika vam nikada nije išla od ruke? Naučnici konačno objasnili zašto je to tako

Blic pre 1 sat
Blještave egzibicije

Blještave egzibicije

Radar pre 1 sat
Vodoinstalater otkrio trik koji zauvek otklanja smrad iz odvoda: Koštaće vas svega 100 dinara!

Vodoinstalater otkrio trik koji zauvek otklanja smrad iz odvoda: Koštaće vas svega 100 dinara!

Kurir pre 1 sat