"Josipa Lisac je sujetna" Dado Topić o podstanarskom životu i Slađani Milošević: "Bila je ljubav mog života"

Legendarni pevač Dado Topić ove godine obeležava šest decenija muzičke karijere, a u intervjuu je govorio o koncertima, saradnji sa prijateljima i legendama poput Kornelija Kovača i Slađane Milošević, svojoj ulozi u popularnim serijama i filmovima, kao i o porodici i privatnom životu.

Povodom toga, Topić će publici u Beogradu prirediti dva koncerta 19. i 20. februara u MTS dvorani. - Kad saberemo sve, ja nisam tako čest gost u Beogradu, pojavljujem se svakih 5-6 godina. Ali pošto je ovo 60 godina moje karijere, želeo sam da pozovem moje drugare i prijatelje sa kojima sam prolazio kroz proces sviranja, komponovanja i studijskog rada. Tu je prošlo mnogo ljudi koji su mi pomogli u mom poslu i sa kojima sam bio dugogodišnji saradnik. Neke od njih