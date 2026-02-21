Pokuševski bez odgovora: "Ne znam..."

Aleksej Pokuševski, kapiten Partizana, bio je vidno utučen izdanjem crno-belih protiv Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.

Košarkaši Mege su se plasirali u finale Kupa Radivoja Koraća šesti put u istoriji nakon što su u polufinalu ubedljivo savladali ekipu Partizana rezultatom 80:58. "Čestitam Megi na pobedi, dobro su igrali sa mnogo energije i koncentrisano do kraja. Mi suprotno, bez energije i discipline mislim da je to donelo ovakav rezultat na kraju. Ne znam šta je bio razlog. Ne sme da se dešava ovako nešto. Košarkaški nismo bili dobri, ni energija nije bilo na nivou košarkaša