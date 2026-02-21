U Beogradu završen protest sudija, tužilaca i advokata koji se protive novim pravosudnim zakonima

Beta pre 37 minuta

U Beogradu je održan protestni skup sudija, tužilaca i advokata "Marš za pravosuđe" zbog nedavno donetih pravosudnih zakona kojima se, kako organizatori protesta tvrde, ugrožava nezavisnost sudstva i samostalnost tužilaštva.Radovan Lazić iz Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu ocenio je u govoru da u Srbiji vlada bezakonje i da je cilj novih pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, izuzimanje od odgovornosti predstavnika vlasti.

"Kada su delovi pravosuđa osetili puls društva i počeli sa neselektivnom primenom zakona, javni funkcioneri su počeli da vređaju sudije i tužioce", kazao je Lazić.

Po njegovim rečima, pravosuđe se tek delimično otrglo od "zagrljaja izvršne vlasti", ali još uvek nije slobodno.

Aleksandar Jovanović iz Osnovnog suda u Novom Pazaru kazao je u govoru da su novi zakoni doneti bez javne rasprave i uz kršenje drugih zakona te pozvao sve sudije da se pobune i ne ćute.

Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Prijović ocenio je u govoru da o pravima sudija i tužilaca ne mogu da odlučuju "oni koji se o pravo nisu ni očešali".

On je kazao da se nada da vlast neće uspeti od sudije i tužilaca da napravi "lojaliste" i da će advokati braniti predstavnike sudske grane vlasti i pružiti im podršku.

Kolona građana je krenula oko 15 časova u protestnoj povorci od Generalštaba do Tužilaštva za organizovani kriminal u Ustaničkoj ulici, a na čelu kolone okupljeni su nosili veliki transparent "Marš za pravosuđe" i zastave Srbije.

Sudija Apelacionog suda u Beogradu Milimir Lukić kazao je u govoru na kraju da izmene zakona imaju "rušilački efekat" na pravni poredak Srbije i da su iz usvojili ljudi koji se vode partijskim interesima.

"Došlo je do promene pravnog poretka, izvršna i zakonodavna su se spojile u jednu vlast, sa predominantnom ulogom samo jednog čoveka (...) Ovim izmenama zakona je uspostavljen period autokratije. Pred zakonom nisu više jednaki ljudi, već partijska pripadnost određuje kada će se i prema kome propisi primenjivati", kazao je Lukić.

Taj sudija je ocenio i da je velika sramota to što nema sudskog epiloga nakon pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice i pogibije 16 ljudi 1. novembra 2024. godine.

Ispred Tužilaštva je šesnaestominutnom tišinom odata pošta poginulima čime je završen skup.

Organizatori protesta su bili Sindikat sudske vlasti, Udruženje tužilaca Srbije, Odbrana struke i Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS.

Set pravosudnih zakona Skupština Srbije usvojila je 28. januara, a u Službenom glasniku su objavljeni dva dana kasnije pošto ih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao, uprkos upozorenjima Evropske unije uz zahtev da se ti propisi revidiraju i usaglase sa evropskim standardima.

To su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, Zakon o izmeni Zakona o sudijama i Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima.

Venecijanska komisija Saveta Evrope je saopštila da će hitno mišljenje koje je o tim izmenama pravosudnih zakona tražila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u - junu.

(Beta, 21.02.2026)