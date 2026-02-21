(Foto, video) Haos u Tirani: Demonstranti zasuli zgradu vlade molotovljevim koktelima, policija uzvratila vodenim topovima i suzavcem: Na ulicama skandiraju "Rama, odlazi"

Optužbe protiv zamenice premijera Belinde Baluku dodatno su pojačale političku krizu u zemlji Albanija želi da uđe u Evropsku uniju do 2030, ali Brisel traži veće napore u borbi protiv korupcije Policija u Tirani koristila je danas suzavac i vodene topove u sukobima sa demonstrantima koji su zahtevali ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamenice premijera Belinde Baluku. Demonstranti su bacali molotovljeve koktele i vatromet na kancelariju