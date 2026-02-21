Nakon protesta opozicije u Tirani 17 osoba uhapšeno, 35 pod istragom

B92 pre 27 minuta
Nakon protesta opozicije u Tirani 17 osoba uhapšeno, 35 pod istragom

Ukupno 52 osobe privedene su nakon protesta opozicije u Tirani - 17 je uhapšeno, dok se protiv 35 vodi istraga na slobodi, saopštila je policija.

Protest Tirani sinoć je završen tenzijama i sukobima sa policijom, preneo je RTSH. Nakon završetka govora, grupa demonstranata sukobila se sa organima reda u blizini kabineta premijera Edija Rame, pri čemu su pojedini učesnici bacali Molotovljeve koktele prema zgradi. Policija je intervenisala upotrebom suzavca kako bi rasterala okupljene. Protest se potom premestio ka zgradi parlamenta, gde su zabeleženi novi incidenti i bacanje zapaljivih sredstava, nakon čega je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

IndeksOnline pre 7 minuta
Protesti opozicije u Tirani: 17 uhapšenih, 35 pod istragom

Protesti opozicije u Tirani: 17 uhapšenih, 35 pod istragom

NIN pre 7 minuta
Posle protesta opozicije u Tirani usledila hapšenja

Posle protesta opozicije u Tirani usledila hapšenja

Insajder pre 32 minuta
Nakon protesta opozicije u Tirani 17 uhapšenih, 35 pod istragom

Nakon protesta opozicije u Tirani 17 uhapšenih, 35 pod istragom

RTV pre 37 minuta
Policija uhapsila 18 osoba tokom protesta u Tirani: Bacali molotovljeve koktele, privedeni i maloletnici

Policija uhapsila 18 osoba tokom protesta u Tirani: Bacali molotovljeve koktele, privedeni i maloletnici

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Sukobi između policije i demosntranata na protestima u Albaniji

Sukobi između policije i demosntranata na protestima u Albaniji

NIN pre 2 sata
Sukob policije sa demonstrantima u Tirani: Bacali "molotovljeve koktele" i vatromet na kancelariju Edija Rame

Sukob policije sa demonstrantima u Tirani: Bacali "molotovljeve koktele" i vatromet na kancelariju Edija Rame

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tirana

Svet, najnovije vesti »

Hiljade domaćinstava i dalje bez struje posle snežnog nevremena u severoistočnoj Sloveniji

Hiljade domaćinstava i dalje bez struje posle snežnog nevremena u severoistočnoj Sloveniji

Insajder pre 7 minuta
Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

IndeksOnline pre 7 minuta
Dekanka FPN: Očigledna namera režima da oteža rad N1 i Nove, i u EU je svima jasno šta se događa

Dekanka FPN: Očigledna namera režima da oteža rad N1 i Nove, i u EU je svima jasno šta se događa

Danas pre 2 minuta
Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Blic pre 7 minuta
Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Blic pre 7 minuta