Nakon protesta opozicije u Tirani 17 osoba uhapšeno, 35 pod istragom

Ukupno 52 osobe privedene su nakon protesta opozicije u Tirani - 17 je uhapšeno, dok se protiv 35 vodi istraga na slobodi, saopštila je policija.

Protest Tirani sinoć je završen tenzijama i sukobima sa policijom, preneo je RTSH. Nakon završetka govora, grupa demonstranata sukobila se sa organima reda u blizini kabineta premijera Edija Rame, pri čemu su pojedini učesnici bacali Molotovljeve koktele prema zgradi. Policija je intervenisala upotrebom suzavca kako bi rasterala okupljene. Protest se potom premestio ka zgradi parlamenta, gde su zabeleženi novi incidenti i bacanje zapaljivih sredstava, nakon čega je