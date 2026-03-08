Od bliskih saveznika do zakletih neprijatelja! Koliko je ukorenjeno neprijateljstvo SAD i Irana: Priča počinje tajnim udarom CIA

Prelomni trenutak bio je državni udar 1953. godine, nakon koga je šah uz podršku SAD vladao autoritarno i represivno Antiamerikanizam danas služi kao ključni element unutrašnje i spoljne politike Irana, a sukob sa SAD je posledica višedecenijskog istorijskog procesa Najnovija vojna intervencija SAD-a u Iranu pokrenula je ponovo stara pitanja o ovom najvažnijem neprijatelju Vašingtona u regionu Bliskog Istoka, a koji to nije oduvek bio. Iran je tokom većeg dela 20.