Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Danas pre 8 sati  |  Beta
Sindikati GSP Beograd: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača
Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić danas je saopštio netačne podatke o broju novih vozila koja su nabavljena za GSP Beograd, a potrebno je prekontrolisati i broj vozača u privatnim autobusima pošto je rekao da su samo dva vozača po vozilu, naveli su sindikati „Centar ‒ GSP Beograd“, „Sloga ‒ GSP Beograd“ i Sindikat zaposlenih u javnom prevozu Beograda. GSP Beograd je, kako si naveli sindikati, kupio samo 175 vozila, a zajedno sa privatnim prevoznicima ima ih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 31 minuta
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik BeogradaGSPSindikat

Ekonomija, najnovije vesti »

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 31 minuta
Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Sindikati GSP ‘Beograd’: Šapić izneo netačne podatke o broju novih vozila i vozača

Radio sto plus pre 1 sat
Cena „bratske ljubavi“ od nekoliko stotina miliona evra

Cena „bratske ljubavi“ od nekoliko stotina miliona evra

Radar pre 2 sata
Proizvođač mleka Veljković: Na sastanku sa ministrom bila samo ćaci udruženja

Proizvođač mleka Veljković: Na sastanku sa ministrom bila samo ćaci udruženja

Danas pre 2 sata
Nećete verovati šta se sve u Nemačkoj može kupiti za manje od evra

Nećete verovati šta se sve u Nemačkoj može kupiti za manje od evra

Blic pre 4 sati