BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

U Beogradu se održava protestni skup sudija, tužilaca i advokata "Marš za pravosuđe" povodom nedavnog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona. Protest je počeo ispred zgrade Generalštaba. Tu je tužilac Radovan Lazić poručio da se pravda pretvorila u osvetu pobunjenim delovima društva. Aleksandar Jovanović iz Osnovnog suda u Novom Pazaru je pozvao sudije da budu oličenje razboritosti, a predsednik AKB Vladimir Prijović je rekao da su "kriminalci na vlasti". Posle njihovih obraćanja je krenula šetnja ka

Početak kolone je stigao do Tužlaštva za organizovnai kriminal, a na stepenicama zgrade su ih dočekali zaposleni u TOK-u. menju njima je bio i glavni tužilac TOK-a Mladen Nenadić. Kolona učesnika "Marša za pravosuđe" stigla je do Franše D'Epera. Saobraćajna policija i redari usmeravaju saobraćaj i kretanje kolone, dok se građani usput pridružuju protestnoj šetnji. Očekuje se da će tužioci TOK-a izaći ispred zgrade kada stigne protestna kolona, piše Fonet. Na čelu