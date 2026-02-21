BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

Insajder pre 11 minuta
BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

U Beogradu se održava protestni skup sudija, tužilaca i advokata "Marš za pravosuđe" povodom nedavnog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona. Protest je počeo ispred zgrade Generalštaba. Tu je tužilac Radovan Lazić poručio da se pravda pretvorila u osvetu pobunjenim delovima društva. Aleksandar Jovanović iz Osnovnog suda u Novom Pazaru je pozvao sudije da budu oličenje razboritosti, a predsednik AKB Vladimir Prijović je rekao da su "kriminalci na vlasti". Posle njihovih obraćanja je krenula šetnja ka

Početak kolone je stigao do Tužlaštva za organizovnai kriminal, a na stepenicama zgrade su ih dočekali zaposleni u TOK-u. menju njima je bio i glavni tužilac TOK-a Mladen Nenadić. Kolona učesnika "Marša za pravosuđe" stigla je do Franše D'Epera. Saobraćajna policija i redari usmeravaju saobraćaj i kretanje kolone, dok se građani usput pridružuju protestnoj šetnji. Očekuje se da će tužioci TOK-a izaći ispred zgrade kada stigne protestna kolona, piše Fonet. Na čelu
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

N1 Info pre 10 minuta
Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blic pre 11 minuta
"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine…

"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine građana ispred Generalštaba

Nova pre 11 minuta
(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 11 minuta
Protest "Marš za pravosuđe": Skup se završava ispred tok u Ustaničkoj ulici

Protest "Marš za pravosuđe": Skup se završava ispred tok u Ustaničkoj ulici

Newsmax Balkans pre 11 minuta
Govori sa Marša za pravosuđe: Upozorenja na političke pritiske, represiju i kontrolu nad pravosudnim institucijama

Govori sa Marša za pravosuđe: Upozorenja na političke pritiske, represiju i kontrolu nad pravosudnim institucijama

Insajder pre 15 minuta
Miodrag Jovanović: Ovu borbu moraju da vode celokupna pravnička struka, ali i građani

Miodrag Jovanović: Ovu borbu moraju da vode celokupna pravnička struka, ali i građani

N1 Info pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNovi PazarTužilaštvoSNSInsajderEUSindikatEvropska komisijapožarMladen Nenadić

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

(BLOG) "Marš za pravosuđe" stigao do TOK-a, zaposleni u tužilaštvu ih dočekali aplauzom

N1 Info pre 10 minuta
BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

BLOG UŽIVO: "Marš za pravosuđe" - kolona stigla do TOK-a, tamo su ih dočekali zaposleni u tom tužilaštvu

Insajder pre 11 minuta
Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blokiran deo Ustaničke zbog protesta "Marš za pravosuđe"

Blic pre 11 minuta
"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine…

"Zbog toga što su kriminalci na vlasti, sudije, tužioci i advokati su na ulici": Skup "Marš za pravosuđe" u Beogradu, stotine građana ispred Generalštaba

Nova pre 11 minuta
(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

(UŽIVO) „Marš za pravosuđe“: Protest sudija i tužioca zbog „Mrdićevih zakona“

Danas pre 11 minuta