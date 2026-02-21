Saša Obradović ovo čekao od devedesetih: Zvezdina nikad duža dominacija u Kupu Radivoja Koraća

Crvena zvezda osvojila je rekordni 12. nacionalni kup Radivoja Koraća, šesti put podigavši taj trofej u nizu.

Na taj način je prestigla Partizanov niz od pet uzastopno osvojenih kupoova od 2008. do 2012. godine i postavila novu najdužu seriju uspeha Od Novog Sada 2021. godine i trijumfa u hali SPENS, pa do subotnje, dominantne pobede protiv Mege u Čairu, crveno-beli su po tri puta u finalima pobeđivali Partizan i Megu. Produživši dominaciju koja traje od početka decenije, Zvezda je prvi put osvojila trofej pod vođstvom trenera Saše Obradovića, klupske igračke legende iz