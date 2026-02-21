U Mrčajevcima večeras sastanak poljoprivrednika u blokadi

Sastanak svih poljoprivrednih udruženja, koja protestuju i blokiraju više magistralnih i regionalnih puteva zbog lošeg stanja u poljoprivredi, najavljen je za večeras u 20 časova u Mrčajevcima kod Čačka, gde je u toku blokada Ibarske magistrale.

Sastanku će prisustvovati i udruženja koja su prethodno učestvovala u protestima "za spas i opstanak sela", najavili su poljoprivrednici koji blokiraju Ibarsku magistralu. Oni dodaju da će se na sastanku razgovarati o daljim aktivnostima udruženja u narednom periodu. U Mrčajevcima je u toku blokada Ibarske magistrale koju 11. dan zaredom blokiraju poljoprivrednici iz udruženja "Šajkača" i "Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja". Saopštili su da se i danas