Vreme danas: Oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Vreme u Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u nižim predelima i na planinama sa slabim snegom ili kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći dao dana istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od -1 stepen do tri, a najviša dnevna od jedan do pet stepeni. Vreme u Beogradu će danas biti oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo, sa mogućom slabom kišom ujutru i uveče. Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće oko jedan stepen, a najviša dnevna oko četiri stepena.